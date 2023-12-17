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Son dakika | FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı şampiyon oldu

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Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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Son dakika | FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı şampiyon oldu

Son dakika haberi...Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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