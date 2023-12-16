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Hakemlerden ortak açıklama! Maçlara çıkacaklar mı?

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Giriş Tarihi: 16.12.2023
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Hakemlerden ortak açıklama! Maçlara çıkacaklar mı?

Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasının ardından maçlara çıkmama kararı alan hakemlerden yeni açıklama geldi. Yapılan ortak açıklamada, saldırı sonrası atılan adımların ardından hakemlerin yeniden maça çıkacakları bildirildi.

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