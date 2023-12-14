Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB nasıl tur atlar?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda son hafta mücadelesine çıkıyor. Sarı-lacivertliler, sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Gruplardaki performansını değerlendiren Fenerbahçe, 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu kritik maçı kazanarak gruptan çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe, taraftarlarıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda heyecan dorukta! Fenerbahçe, grubun son hafta maçında Spartak Trnava ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 9 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, bu maçı kazanması halinde bir üst tura yükselme şansını elde edecek. Taraftarının coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE-SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak.
Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabaka, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.
İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.
Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.
Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.
Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.
Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.
BECAO VE ZAJC YOK
Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, forma giyemeyecek.
Bir süredir takımla birlikte çalışan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili son kararı ise teknik ekip verecek. İsmail Kartal ve yardımcıları, bu oyuncuların form durumlarının yeterli olması halinde iki oyuncuyu maç kadrosuna dahil edebilir.
İDEAL KADROYLA SAHADA OLMAYI PLANLIYOR
Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarında alınan mağlubiyetlerin ardından grupta üçüncü sıraya gerileyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yarınki maçta ideal kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.
Beşiktaş deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetle takımda moraller yükselirken, Kartal'ın ilk 11'de tek değişikliği UEFA listesinde bulunmayan Samet Akaydın'dan yana yapması bekleniyor. Bu futbolcunun yerine savunmada Djiku-Oosterwolde ikilisi formaya yakın duruyor.
GÖZLER YİNE TADİC VE SZYMANSKİ'DE OLACAK
İsmail Kartal'ın bu sezon en çok forma verdiği iki isim olan Tadic ve Szymanski'yi, Spartak Trnava karşısında da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 26 maçın tamamında süre alırken attıkları goller ve yaptıkları asistlerle de dikkati çektiler.
Tadic bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 11 gol atıp 7 de asist yaparak 18 gole katkı sağlarken, Szymanski ise 26 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşayıp 10 da asist yaptı.
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- Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB nasıl tur atlar?
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