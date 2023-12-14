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Afrika Kupası 2023 ne zaman, hangi tarihte? Fildişi Sahili Afrika Kupası TAKVİMİ

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Giriş Tarihi: 14.12.2023
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Afrika Kupası 2023 ne zaman, hangi tarihte? Fildişi Sahili Afrika Kupası TAKVİMİ

34. Afrika Uluslar Kupası, başlangıçta ev sahibi Fildişi Sahili'nde planlanmıştı, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Turnuva, finalde Senegal ile Mısır arasında oynanan mücadeleyle sona erdi. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanan maçı Senegal, penaltılarda 4-2'lik skorla kazanarak 33. Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu oldu. Şimdi futbolseverler, 34. Afrika Uluslar Kupası'nın yeni tarihine dair detayları araştırıyor.

Afrika Uluslar Kupası'nın başlama tarihi, futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Son olarak 2021 Afrika Uluslar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenmiş ve bu turnuvayı Senegal Milli Futbol Takımı kazanmıştı. Şimdi gözler, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nın tarihine yönelmiş durumda...

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Fildişi Sahili'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

Organizasyonun eleme grubu aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen ülkeler Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya oldu.

2025 VE 2027'DEKİ EV SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 ve 2027 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi.

CAF'tan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027'de ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi.

2025 yılındaki turnuva için ev sahipliği hakkı geçen sene Gine'den geri alınırken, Cezayir, Zambiya, Benin ve Nijerya, ortak teklifini icra kurulu toplantısından önce çekti.

1988 yılından sonra ikinci kez organizasyona ev sahipliği yapacak Fas, Portekiz ve İspanya ile 2030 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için de aday olmuştu.

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