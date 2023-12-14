Afrika Kupası 2023 ne zaman, hangi tarihte? Fildişi Sahili Afrika Kupası TAKVİMİ

Afrika Uluslar Kupası'nın başlama tarihi, futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Son olarak 2021 Afrika Uluslar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenmiş ve bu turnuvayı Senegal Milli Futbol Takımı kazanmıştı. Şimdi gözler, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nın tarihine yönelmiş durumda...

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN?