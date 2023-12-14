Afrika Kupası 2023 ne zaman, hangi tarihte? Fildişi Sahili Afrika Kupası TAKVİMİ
34. Afrika Uluslar Kupası, başlangıçta ev sahibi Fildişi Sahili'nde planlanmıştı, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Turnuva, finalde Senegal ile Mısır arasında oynanan mücadeleyle sona erdi. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanan maçı Senegal, penaltılarda 4-2'lik skorla kazanarak 33. Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu oldu. Şimdi futbolseverler, 34. Afrika Uluslar Kupası'nın yeni tarihine dair detayları araştırıyor.
Afrika Uluslar Kupası'nın başlama tarihi, futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Son olarak 2021 Afrika Uluslar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenmiş ve bu turnuvayı Senegal Milli Futbol Takımı kazanmıştı. Şimdi gözler, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nın tarihine yönelmiş durumda...
AFRİKA KUPASI NE ZAMAN?
Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
Fildişi Sahili'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.
Organizasyonun eleme grubu aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen ülkeler Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya oldu.
2025 VE 2027'DEKİ EV SAHİPLERİ BELLİ OLDU
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 ve 2027 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi.
CAF'tan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027'de ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi.
2025 yılındaki turnuva için ev sahipliği hakkı geçen sene Gine'den geri alınırken, Cezayir, Zambiya, Benin ve Nijerya, ortak teklifini icra kurulu toplantısından önce çekti.
1988 yılından sonra ikinci kez organizasyona ev sahipliği yapacak Fas, Portekiz ve İspanya ile 2030 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için de aday olmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...
- Günler ne zaman uzar ve kısalır? Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2023-2024? Bu yılın kış dönümü...
- Dünyanın en kötü 100 yemeği seçildi! İlk 10'da Türk yemeği de var
- Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB nasıl tur atlar?
- 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2024 resmi tatil günleri...
- Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...
- Yunanistan vize ücreti ne kadar, kaç TL? Yunanistan 7 günlük vizesiz seyahatlerde adalar arası geçiş olacak mı? İşte son gelişmeler...
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- Bağırsakta büyüyen bebek olayı şoke etti! Doktorlar gördükleri karşısında dondu! Meğer 5,5 aylık...
- Vakıfbank yazılı sınav sonuçları 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Uzman Yardımcısı, Memur https://semsinav.ankara.edu.tr
- Çalışma saatleri kısalacak mı, ne zaman? Türkiye'deki ortalama işçi, memur çalışma saatleri kaç? Haftalık, esnek çalışma, gece mesaisi...
- TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 13-14 Aralık 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?