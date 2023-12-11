Arda Güler sahalara geri dönüyor! İlk maç tarihi resmen açıklandı
Real Madrid'in Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler için müjdeli haber geldi. İşte Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maç ve tarihi...
Fenerbahçe'den büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklar yüzünden henüz eflatun beyazlı formayı giyemedi.
3 SAKATLIK BİRDEN YAŞADI
İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı.
İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.
Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlamıştı.
İLK MAÇI İÇİN TARİH VERDİLER
İspanyol basını, Arda Güler'in sahalara ne zaman geri döneceğine dair detaylı bir haber paylaştı.
Sport'ta yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Arda Güler, 17 Aralık Pazar günü oynanacak Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.
Haberde milli oyuncunun kendini iyi hissetmesi halinde Ancelotti'nin maçta süre verebileceği ifade edildi.
Ancelotti, Arda ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.
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