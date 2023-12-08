Kritik derbide muhtemel 11’ler! Beşiktaş evinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek! Kara Kartal ile Kanarya’nın kapışması...

ÖNE GEÇEN KOLAY KOLAY BIRAKMADI

Rekabette 33'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üFzere son 37 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.