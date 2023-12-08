ZTK'da kura heyecanı! 4 büyüklerin rakibi kim olacak? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor ZTK eşleşmeleri...
Türkiye'de A Spor ekranlarında yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar bugün çekiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi ligin dev ekiplerinin eşleşeceği takımlar bugün saat 14.30'da yayınlanacak kura çekimiyle belirlenecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri ne zaman belli olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kupadaki rakipleri kimler? İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak. Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.
4 BÜYÜKLERİN RAKİBİ...
Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılacak.
TEK MAÇ USULÜ ELEME
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
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