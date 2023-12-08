ZTK’da kura heyecanı! 4 büyüklerin rakibi kim olacak? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor ZTK eşleşmeleri...

4 BÜYÜKLERİN RAKİBİ...

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katılacak.