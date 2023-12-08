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Arda Güler'in sahalara döneceği tarih belli oldu!

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Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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Arda Güler’in sahalara döneceği tarih belli oldu!

Real Madrid'in Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sahalara döneceği tarihi duyurdu.

Fenerbahçe'den büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklar yüzünden henüz eflatun beyazlı formayı giyemedi.

ARDA GÜLER İÇİN TARİH VERDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sorunu devam eden Arda Güler'in yıl sonunda ya da ocak ayı başında oynamaya hazır duruma geleceğini söyledi.

Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." dedi.

Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.

Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.

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