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Ziraat Türkiye Kupası | MKE Ankaragücü: 3 - İskenderunspor: 1 | Başkent ekibi 5. tura yükseldi

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Ziraat Türkiye Kupası | MKE Ankaragücü: 3 - İskenderunspor: 1 | Başkent ekibi 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde İskenderunspor'u 3-1 yenen MKE Ankaragücü, 5. tura yükseldi.

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