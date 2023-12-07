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CANLI YAYIN | Başakşehir - Şanlıurfaspor

SPOR
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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CANLI YAYIN | Başakşehir - Şanlıurfaspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazananın adını 5. tura yazdıracağı Başakşehir - Şanlıurfaspor maçını A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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