Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman 2023? Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda?
"Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği zorlu A Grubu'nda 16'ya kalma mücadelesi veriyor. Kopenhag ile oynayacakları bu maç, sarı-kırmızılıların yolculuğunda kritik bir viraj olacak. İşte maç hakkında merak edilenler...
Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği Kopenhag - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tarih ve saat bilgileri netleşti. Kopenhag deplasmanında alınacak bir galibiyet, sarı-kırmızılıları bir üst tura taşıyacak önemli bir adım olacak. İşte maçın tarihi saati ve canlı yayın bilgileri...
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 6'ncı hafta mücadelesi Kopenhag Galatasaray maçı 12 Aralık 2023 Salı günü saat 23.00'de oynanacak.
EXXEN'DE YAYINLANACAK!
Kopenhag Galatasaray maçı EXXEN'den yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih - 13 Puan
2- Kopenhag - 5 Puan
3- Galatasaray - 5 Puan
4- Manchester United - 4 Puan
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Grubu Kopenhag deplasman mücadelesiyle kapatacak Galatasaray'ın son 16'ya kalması için Kopenhag'ı zorunlu yenmesi gerekiyor.
EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ NE KADAR?
Exxenspor paketi satın alanlar Avrupa Kupaları mücadelesinin yanı sıra Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'ni takip edebiliyor. İşte, güncel Exxen üyelik paketleri;
21.08.2023 tarihinden itibaren geçerli ücretler,
Aylık reklamlı (EXXEN 84,50TL +EXXENSPOR 104,00TL) 188,50TL
Aylık reklamsız (EXXEN 116,90TL +EXXENSPOR 104,00TL) 220,90TL
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