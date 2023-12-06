Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman 2023? Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği Kopenhag - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tarih ve saat bilgileri netleşti. Kopenhag deplasmanında alınacak bir galibiyet, sarı-kırmızılıları bir üst tura taşıyacak önemli bir adım olacak. İşte maçın tarihi saati ve canlı yayın bilgileri...