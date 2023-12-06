Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu’na büyük şok! Trafikte saldırıya maruz kaldı! Dehşet anları kamerada

ÜNLÜ FUTBOLCU SALDIRI ANINI SABAH'A ANLATTI

SABAH'a açıklamalarda bulunan ünlü futbolcu trafikte hiç bir sorun yokken iki magandanın eşinin yanında kendisini darp etmeye başladığını, eşinin ayırmaya çalışmasına rağmen gözü dönmüş saldırganların Başak Derelioğlu'nu da darp ettiklerini ifade etti.