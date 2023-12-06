Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Adana Demirspor maçı bilet fiyatları...

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacakları maçın hazırlıklarına başladı. Bilet fiyatları ise bugün satışa çıktı. Futbolseverler maçın tarihini saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını sorguluyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? GS maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte maç hakkında detaylı bilgiler...