Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Adana Demirspor maçı bilet fiyatları...
Galatasaray, kendi sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Ligde üst sıraları hedefleyen her iki takım için de bu maç büyük bir öneme sahip. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak eden futbolseverler, bu önemli mücadeleyi kaçırmamak için hazırda bekliyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı nerede oynanacak? İşte maçın tarihi ve bilet fiyatları...
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacakları maçın hazırlıklarına başladı. Bilet fiyatları ise bugün satışa çıktı. Futbolseverler maçın tarihini saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını sorguluyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? GS maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte maç hakkında detaylı bilgiler...
GALATASARAY - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI!
Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol takımımız Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında, 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.00'de Yukatel Adana Demirspor A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 5 Aralık Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunulacaktır.
Bilet satışları, 5 Aralık Salı günü saat 14.00'te, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 6 Aralık Çarşamba günü saat: 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacaktır.
Maç biletini aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.
https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/galatasaray-adana-demirspor-mac-bileti-passo/5786319
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
◾Premium : ₺7.500,00
◾Delux : ₺7.000,00
◾Lux : ₺6.500,00
◾Classic : ₺6.000,00
◾1. Kategori : ₺4.000,00
◾2. Kategori : ₺3.000,00
◾3. Kategori : ₺2.400,00
◾4. Kategori : ₺2.000,00
◾5. Kategori : ₺1.800,00
◾6. Kategori : ₺1.350,00
◾7. Kategori : ₺1.000,00
◾8. Kategori : ₺550,00
◾9. Kategori : ₺500,00
Misafir : ₺500,00
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