Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor! Kritik maçlar A Spor'da olacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yarın başlıyor. Yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak heyecanda, kazanan takımlar adını 5. tura yazdıracak. Kupa heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor (Aktepe)
13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor (Atatürk Olimpiyat)
15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor (Pendik)
17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni 19 Mayıs)
21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
6 Aralık Çarşamba:
13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK (Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 Bodrum FK-Menemen FK (Bodrum İlçe)
13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)
14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor (Ümraniye Şehir)
14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Eyüp)
14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Eryaman)
14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)
14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK (Gürsel Aksel)
14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor (Alsancak Mustafa Denizli)
14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Mersin)
19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor (RHG Enertürk Enerji)
21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK (Papara Park)
7 Aralık Perşembe:
13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor (Mümin Özkasap)
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (BG Group 4 Eylül)
15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor (Kalyon)
17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)
19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 (Çaykur Didi)
21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Başakşehir Fatih Terim)
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