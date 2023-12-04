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Arda Güler'e takım arkadaşı Jude Bellingham'dan övgü yağmuru: Bizi büyülüyor

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Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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Arda Güler’e takım arkadaşı Jude Bellingham’dan övgü yağmuru: Bizi büyülüyor

Avrupa liglerindeki en iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Altın Çocuk ödülünün sahibi olan ve Real Madrid forması giyen Jude Bellingham Arda Güler'in ödülün favorilerinden biri olduğunun altını çizdi. Bellingham yaptığı açıklamada "O, bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Avrupa liglerindeki en iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler'in ödülün favorilerinden biri olduğunu söyledi.

"ARDA GÜLER'DEN BÜYÜLENİYORUZ"

İtalyan gazetesi Tuttosport'a konuşan 20 yaşındaki yıldız futbolcu Bellingham, "bir sonraki ödül için favorilerinin kim olduğu" sorusuna, "3 isim söyleyeceğim. Öncelikle Real Madrid'den takım arkadaşım Arda Güler. Çıkış yapmasını etkileyen sakatlıkları atlatmış durumda. O, bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe." yanıtını verdi.

Madrid temsilcisinin geçen yaz Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Bellingham, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıktı ve 15 gol attı.

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