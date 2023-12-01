UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Hezimet haftası sonrası Türkiye’nin yeri değişti mi? İşte güncel puanlar...

Bodo/Glimt mağlubiyetiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Club Brugge ile oynadığı formalite maçında da Belçika ekibine 5-0 yenilerek Bodo/Glimt (2) ve Lugano maçlarının ardından bir mağlubiyet daha aldı. Beşiktaş bu yenilgiyle 5. haftayı son sırada tamamladı.