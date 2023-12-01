UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Hezimet haftası sonrası Türkiye'nin yeri değişti mi? İşte güncel puanlar...
Avrupa maçlarında 5.haftalar geride kalırken Türkiye için kötü bir hafta geride kaldı. Galatasaray evinde Manchester United ile berabere kalırken Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri karşısında hezimete uğradı. Bu skorlar sonrasında da UEFA ülke puanı sıralamasında da güncelleme yapıldı. İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri...
Avrupa liglerinde 5.hafta maçları tamamlanırken bu hafta Türkiye açısından son derece kötü geçti. Galatasaray evinde Manchester United ile berabere kalırken Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerinden 11 gol yedi.
Bu skorlar sonrası önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılım konusunda kritik önem taşıyan ülke puanı listesi de güncellendi.
GALATASARAY GERİ DÖNDÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftasında iki maç oynandı.
A Grubu mücadelesinde sahasında Manchester United'ı ağırlayan Galatasaray, iki farklı geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
GALATASARAY PUANINI 5'E ÇIKARDI
Sarı-kırmızılı takımın gollerini 29 ve 62. dakikalarda Hakim Ziyech ile 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu atarken, İngiliz ekibinin gollerini 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay kaydetti.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Galatasaray puanını 5'e, son sıradaki Manchester United ise 4'e çıkardı.
BEŞİKTAŞ EVİNDE HEZİMETE UĞRADI
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında bu sezon taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan Beşiktaş, D Grubu'nun 5. haftasında da 3 puana ulaşamadı.
Bodo/Glimt mağlubiyetiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Club Brugge ile oynadığı formalite maçında da Belçika ekibine 5-0 yenilerek Bodo/Glimt (2) ve Lugano maçlarının ardından bir mağlubiyet daha aldı. Beşiktaş bu yenilgiyle 5. haftayı son sırada tamamladı.
FENERBAHÇE 6 GOL BİRDEN YEDİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan farklı mağlup ayrıldı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 6-1'lik skorla kaybetti.
Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Nordsjaelland ise 10 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Kanarya, grubun son maçında Spartak Trnava ile İstanbul'da karşılaşacak. Fenerbahçe, müsabakadan galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.
Bu hezimet gecesinin ardından UEFA tarafından yayınlanan ülke puanı sıralamasında da güncelleme yapıldı.
İşte skorlar sonrası yeni ülke sıralaması ve Türkiye'nin yeri...
1) İNGİLTERE 93.178
2) İSPANYA 79.614
3) İTALYA 75.855
4) ALMANYA 73.624
5) HOLLANDA 57.100
6) FRANSA 56.331
7) PORTEKİZ 49.816
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Apple zamlı güncel fiyatlar 1 Aralık 2023 | iPhone Türkiye'ye zam mı geldi, ne kadar? İşte model model fiyatlar...
- İL İL Cuma namaz vakitleri | İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık 2023 Filistin için toplu dua ne zaman?
- Cuma Hutbesi 1 Aralık 2023 TAM METNİ PDF | Diyanet bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? "İnsan, özü itibariyle değerlidir"
- 7.500 TL ve 13.000 TL arası maaş alan emekliye 1-2-3-4-5 Aralık piyangosu vurdu! Müjde saat 8.00'de geldi! Her bir kişiye 12.500 TL ödeme!
- EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri kim olacak?
- Osmanlı padişahları ilaç yerine tüketiyormuş! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Bu karışım her derde deva...
- ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: (sonuc.osym.gov.tr) ALES sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 yeni ALES sınavları...
- 2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
- AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...
- İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Alibey, Ömerli, Elmalı barajı...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...
- PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?