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EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri kim olacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye’nin rakipleri kim olacak?

"Euro 2024 kura çekimi ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. EURO 2024 kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşecek. Şimdi ise kura tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

EURO 2024 maçları için nefesler tutulmuş durumda! A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanından 1 puanla dönerek D Grubu'nu ilk sırada tamamladı ve EURO 2024'e lider gitmeyi başardı. Peki, Euro 2024 kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarihi...

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

EURO 2024'ün kura çekimi; 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da gerçekleştirilecek.

EURO 2024 kura çekimleri Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kura çekimi TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan kura çekimi başlama saati ise netleşmedi.

TÜRKİYE'NİN KATILACAĞI TORBA

Türkiye EURO 2024 kurasına Türkiye, 2.torbadan katılacak.

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off Kazananı A, Play-Off Kazananı B ve Play-Off Kazananı C

EURO 2024'E KAÇ TAKIM KATILACAK?

EURO 2024'e toplamda 24 takım katılım sağlayacak.

Şu anda 4. torbada 3 takımın yer boş bulunuyor.

Bu üç takım, 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasının ardından elemelere katılacak.

EURO 2024 YARI FİNAL VE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Eleme maçlarından geriye kalan 3 takım 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasında elemelere katılacak.

21 Mart 2024'te tek maç sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart'taki finalde karşı karşıya gelecek. Finalde başarılı olan takımlar ise şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

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