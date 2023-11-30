EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye’nin rakipleri kim olacak?

EURO 2024 maçları için nefesler tutulmuş durumda! A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanından 1 puanla dönerek D Grubu'nu ilk sırada tamamladı ve EURO 2024'e lider gitmeyi başardı. Peki, Euro 2024 kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarihi...