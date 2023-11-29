Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan AHaber.com.tr’nin sorusuna flaş yanıt!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. AHaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'ten, kritik karşılaşmanın ardından Okan Buruk’a flaş sorular... En iyi Şampiyonlar Ligi oyunu bu muydu? Angelino'nun ligde forma giymemesi opsiyonu ile mi ilgili? İşte tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takımın gollerini 29 ve 62. dakikalarda Hakim Ziyech ile 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu atarken, İngiliz ekibinin gollerini 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay kaydetti.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Galatasaray puanını 5'e, son sıradaki Manchester United ise 4'e çıkardı.
BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR
Manchester United maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.
AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI
Galatasaray, taraftarı önünde muhteşem bir geri dönüş yaparak son 16 turunu Kopengah'a taşırken, AHaber.com.tr'den İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in flaş sorularına Okan Buruk'tan çarpıcı bir yanıt geldi.
OKAN BELTEK: ANGELINO'NUN LİGDE OYNAMAYIP, AVRUPA'DA OYNAMASI OPSİYONU İLE İLGİLİ Mİ?
Okan Buruk: Birincisi tabii, Türkiye Ligi'nde 3 tane Türk oynatmak zorundayız. Genelde de tercihlerimizi sol bek yönünde kullanıyoruz. O yüzden Kazım Can ile son iki maçı oynadık.
OKAN BELTEK: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5 MAÇ GERİ KALIRKEN, BUGÜNKÜ OYUN SİZİN İÇİN KAÇINCI SIRADA?
Okan Buruk: İki tane Bayern Munih maçını bundan daha oynadık. Bu maç biraz Kopenhag maçına benzedi. Maçın başı, başlangıcımız, rakibin gol atması, geriden gelmek, iki farktan beraberliği yakalamak gibi... Bu maçı biraz Kopenhag maçıyla aynı kefeye koyuyorum.
İki Bayern Munih maçından sonra, Manchester ilk maçını üçüncü sıraya koyabilirim. Bu maçı da Kopenhag ile birlikte 4'üncü ve 5'inci sıraya koyabilirim.
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