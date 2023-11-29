Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan AHaber.com.tr’nin sorusuna flaş yanıt!

OKAN BELTEK: ANGELINO'NUN LİGDE OYNAMAYIP, AVRUPA'DA OYNAMASI OPSİYONU İLE İLGİLİ Mİ?

Okan Buruk: Birincisi tabii, Türkiye Ligi'nde 3 tane Türk oynatmak zorundayız. Genelde de tercihlerimizi sol bek yönünde kullanıyoruz. O yüzden Kazım Can ile son iki maçı oynadık.

OKAN BELTEK: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5 MAÇ GERİ KALIRKEN, BUGÜNKÜ OYUN SİZİN İÇİN KAÇINCI SIRADA?

Okan Buruk: İki tane Bayern Munih maçını bundan daha oynadık. Bu maç biraz Kopenhag maçına benzedi. Maçın başı, başlangıcımız, rakibin gol atması, geriden gelmek, iki farktan beraberliği yakalamak gibi... Bu maçı biraz Kopenhag maçıyla aynı kefeye koyuyorum.

İki Bayern Munih maçından sonra, Manchester ilk maçını üçüncü sıraya koyabilirim. Bu maçı da Kopenhag ile birlikte 4'üncü ve 5'inci sıraya koyabilirim.