GS gruptan çıktı mı? Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray nasıl tur atlar, hangi durumlarda elenir?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Manchester United'ı konuk etti ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın beraberlikle tamamlanan bu maç sonrasında grup sıralaması ve puan durumu merak ediliyor. Ayrıca mücadelenin ardından "GS gruptan elendi mi?" sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte detayları...

GALATASARAY PUAN DURUMU