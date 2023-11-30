GS gruptan çıktı mı? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray nasıl tur atlar, hangi durumlarda elenir?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Ziyech (2) ve Kerem'in attığı gollerle mücadelede skor üretti. Ancak, bu beraberlik sonucunda Galatasaray'ın gruplardan çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. Peki GS gruptan çıktı mı? Şampiyonlar Ligi'nde GS nasıl tur atlar, hangi durumlarda elenir?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Manchester United'ı konuk etti ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın beraberlikle tamamlanan bu maç sonrasında grup sıralaması ve puan durumu merak ediliyor. Ayrıca mücadelenin ardından "GS gruptan elendi mi?" sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte detayları...
GALATASARAY PUAN DURUMU
Bayern Münih - 12
Kopenhag - 4
Galatasaray - 4
Manchester United - 3
Berabere biten Manchester United karşılaşmasın ardından Galatasaray'ın beklentisi Kopenhag maçına çevrildi. Sarı kırmızılı takım, diğer maçların skoruna bakmaksınızın Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda adını son 16'ya yazdırıyor olacak.
Galatasaray'ın gruptaki son maçında beraberlik elde ederek tur atlaması da ihtimaller dahilinde. Bayern Münih'in 2 maçını da kazanması durumunda Aslan, 2 puan alarak son 16 turuna yükselecek.
Galatasaray, grubunu 3. sırada tamamlaması durumunda da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor olacak.
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