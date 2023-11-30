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Son dakika | Süper Lig ekibi Kayserispor'un 3 puanı silindi

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Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Son dakika | Süper Lig ekibi Kayserispor’un 3 puanı silindi

Son dakika haberi...TFF, Süper Lig'den Kayserispor ile alt liglerden Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a üçer puan silme cezası verdi.

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