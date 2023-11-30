FB MAÇI CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak. Konferans Ligi H Grubu'nda 9 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, deplasmanda kazandığı veya berabere kaldığı taktirde gruptan çıkmayı garantileyecek. Futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nasıl izlenir? İşte FB maçı canlı yayın linki!
Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı şifresiz izle! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak. Konferans Ligi H Grubu'nda 9 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, deplasmanda kazandığı veya berabere kaldığı taktirde gruptan çıkmayı garantileyecek. Futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Nordsjaelland-Fenerbahçe hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte FB maçı canlı yayın linki!
NORDSJAELLAND-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında bu akşam Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Right to Dream Park'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
EXXEN CANLI İZLE!
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor.
Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;
İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Batshuayi.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesinde 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın Danimarka deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
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