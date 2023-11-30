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Real Madrid'de Arda Güler sesleri! İspanyollardan müjdeli haber...

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Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Real Madrid’de Arda Güler sesleri! İspanyollardan müjdeli haber...

Real Madrid'in Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol medyası genç oyuncunun bireysel olarak saha çalışmalarına başladığını duyurdu.

Fenerbahçe'den büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklar yüzünden henüz eflatun beyazlı formayı giyemedi.

İspanyol medyası Arda Güler için yeni bir gelişmeyi duyurdu. Marca'nın haberine göre, 18 yaşındaki genç futbolcunun, bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Arda Güler'in sakatlığının tamamen atlatması için bir tarih belirlenmediği doktorlarının genç oyuncunun uzun süredir beklenen çıkışını yavaş ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmek istediği aktarıldı.

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