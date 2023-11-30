Real Madrid'de Arda Güler sesleri! İspanyollardan müjdeli haber...
Real Madrid'in Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol medyası genç oyuncunun bireysel olarak saha çalışmalarına başladığını duyurdu.
Fenerbahçe'den büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlıklar yüzünden henüz eflatun beyazlı formayı giyemedi.
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