Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında bugün, Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise "Beşiktaş - Club Brugge maçı canlı izle" şeklinde aramaştırmalar yapıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Club Brugge maçı şifresiz canlı izle linki!
BJK- Club Brugge maçı canlı şifresiz izle! Beşiktaş-Club Brugge maçının canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştıırlıyor. UEFA Konferans Ligi D grubu'nda Beşiktaş, 5. hafta maçında sahasında Club Brugge'ü konuk edecek. Peki, 30 Kasım 2023 Beşiktaş-Club Brugge maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte canlı maç izle linki!
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
EXXEN CANLI İZLE!
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor.
Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
EXXEN ÜCRETSİZ ÜYE NASIL OLUNUR?
Exxen'e üye olmak isteyen kullanıcıların ilk olarak Exxen.com.tr adresine giriş yaparak, ad soyadı bölümü ve mail bölümünü doldurmaları ve "Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle" butonunu işaretlemeleri gerekiyor.
Mail hesabına gelen doğrulama kodu ile üye olma işlemi tamamlanıyor. Exxenspor seçeneğine tıklayarak reklamlı veya reklamsız bir paket seçimi yaparak ödeme bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Ücretsiz deneme kampanyasından yararlanabilmek için kredi kartı bilgilerinin verilmesi gerekiyor.
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