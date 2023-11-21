CANLI | Galler - Türkiye (CANLI ANLATIM) Galler - Türkiye maçı ilk 11’leri…

AVERAJA KALABİLİR

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milliler, Galler karşısına liderlik için çıkacak. 16 puanla zirvede yer alan ay-yıldızlılar, rakibine kaybetmemesi halinde dev organizasyona grup 1.'si olarak katılacak. Milliler, kaybetmesi halinde ise Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucunu bekleyecek. Hırvatlar'ın kendi evinde galibiyet alması halinde ikili averajda geride olan ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada tamamlayacak.