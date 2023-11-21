CANLI | Galler - Türkiye (CANLI ANLATIM) Galler - Türkiye maçı ilk 11’leri…
Almanya’yı dize getiren A Milli Futbol Takımımız, grubun son maçında Galler’e konuk olacak. 2024 Avrupa Şampiyonası’nı garantileyen Montella’nın öğrencileri, sahadan 1 puan ile ayrılırsa turnuvaya lider olarak gidecek. Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Son olarak hazırlık maçında Almanya karşısında Berlin'de 3-2'lik zaferle destan yazan A Milli Futbol Takımı, bu kez Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında Galler'le karşılaşacak.
TÜRKİYE : Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, Salih, İsmail, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem, Barış Alper.
AVERAJA KALABİLİR
Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milliler, Galler karşısına liderlik için çıkacak. 16 puanla zirvede yer alan ay-yıldızlılar, rakibine kaybetmemesi halinde dev organizasyona grup 1.'si olarak katılacak. Milliler, kaybetmesi halinde ise Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucunu bekleyecek. Hırvatlar'ın kendi evinde galibiyet alması halinde ikili averajda geride olan ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada tamamlayacak.
GALLER'LE 9. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaşacağı Galler'e 9. kez rakip olacak. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.
243. ZAFERİ ARIYOR
Türkiye, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 281'i özel toplam 621 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, rakip filelere 850 gol yolladı, kalesinde 887 gol gördü.
SON MAÇI KAZANDIK
A Milli Futbol Takımı, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazanmayı başardı.
GALLER - TÜRKİYE MAÇININ İLK 11'LERİ
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