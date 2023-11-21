Milli Maç şifresiz CANLI İZLE | 21 Kasım Galler-Türkiye maçı kesintisiz, donmadan, full HD, 4K kalite izleme ekranı!
A Milli Takım, EURO 2024 elemeleri D grubu son maçında bugün deplasmanda Galler'e konuk olacak. Grubu lider durumda tamamlayan Türkiye, bu maçı kazanması ya da sahadan bir puanla ayrılması halinde bir üst tura çıkma başarısı gösterecek. Ancak bu galibiyet, Milli Takım için EURO 2024 kura çekiminde yer alacağı torba açısından büyük önem taşıyor. Galler karşısında alınacak olan galibiyet, takımın turnuvadaki kura çekiminde daha avantajlı bir konuma gelmesine katkı sağlayacak. İşte nefes kesen maçın canlı yayın detayları...
Galler-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli takım, Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük görevine başlamasının ardından çıktığı iki maçta 6 puan elde ederek toplam puanını 16'ya yükseltti. Bu akşam Galler deplasmanında sahaya çıkacak olan A Milli Takım, 3 puan hedefiyle mücadele edecek. Montella'nın önderliğindeki ekip, Galler karşılaşmasından alacağı galibiyetle bir üst tura çıkma şansını artırma amacında. Futbol severler, maçın başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı konusundaki detayları heyecanla bekliyor. İşte merak edilenler...
GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galler-Türkiye maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Cardiff City Stadı'nda oynanacak olan mücadele Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.
GALLER-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galler: Ward, Lockyer, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, James, Johnson, Moore
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Yusuf Sarı, Kerem, Kenan, Barış Alper.
A MİLLİ TAKIM'A 1 PUAN YETİYOR!
EURO 2024 D grubu son maçında Galler karşısında A Milli takım mücadeleden 1 puan çıkarması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Ancak Galler karşısında alınacak olan galibiyet EURO 2024 kura çekimi öncesinde kaçıncı torbada yer alacağımızı belirleyecek.
TÜRKİYE İÇİN 2. TORBA İHTİMALİ
1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya
2. Torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Hırvatistan
4. Torba: Slovakya, İsviçre, Çekya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan
3. TORBAYA DÜŞEBİLİRİZ
Millilerin, grubunda liderliği kaybetmesi halinde elemelerdeki diğer sonuçlara göre de 3. torbaya düşme ihtimali de bulunuyor. Ancak torbaların son durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte 2. torbanın 3. torbadan daha kolay olduğu ve 3. torbada yer almanın daha avantajlı olacağı yönünde görüşler de hakim. Ay-yıldızlılar, turnuvaya ilk torbadan giderse 2, 3 ve 4. torbadaki ülkelerle aynı grupta yer alacak. Şu an için Milli Takım'ın 1, 2 ve 3. torbalarda yer alma ihtimali bulunuyor
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- Milli Maç şifresiz CANLI İZLE | 21 Kasım Galler-Türkiye maçı kesintisiz, donmadan, full HD, 4K kalite izleme ekranı!
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