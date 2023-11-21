Milli Maç şifresiz CANLI İZLE | 21 Kasım Galler-Türkiye maçı kesintisiz, donmadan, full HD, 4K kalite izleme ekranı!

Millilerin, grubunda liderliği kaybetmesi halinde elemelerdeki diğer sonuçlara göre de 3. torbaya düşme ihtimali de bulunuyor. Ancak torbaların son durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte 2. torbanın 3. torbadan daha kolay olduğu ve 3. torbada yer almanın daha avantajlı olacağı yönünde görüşler de hakim. Ay-yıldızlılar, turnuvaya ilk torbadan giderse 2, 3 ve 4. torbadaki ülkelerle aynı grupta yer alacak. Şu an için Milli Takım'ın 1, 2 ve 3. torbalarda yer alma ihtimali bulunuyor