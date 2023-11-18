CANLI | Almanya - Türkiye (CANLI ANLATIM) Almanya - Türkiye maçı ilk 11’leri…
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşılaşacak. Daha önce EURO 2024'ün ev sahibi Almaya'yı 2 kere mağlup eden Türkiye, 4 maçtan ise mağlup ayrılmıştı. Vincenzo Montella'nın zorlu mücadelede sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Almanya-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli takım Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında takımın son durumunu değerlendirecek. Son maçında Meksika ile karşı karşıya gelen Almanya mücadeleden 2-2'lik beraberlik ile tamamlamıştı. Türkiye ise Letonya mücadelesinden 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
MİLLİ TAKIM ALMANYA İLE 26 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ
A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 26 kez karşı karşıya geldi. Türk Milli Takımı, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.
MONTELLA YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ MAÇ
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına Almanya karşısında çıkacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde gol görmedi.
Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.
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