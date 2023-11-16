Milli maç ne zaman? Almanya -Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Milli Takımı, Almanya ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Almanya ve Galler maçlarıyla hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, güçlü rakipleri karşısında performanslarını değerlendirme fırsatı bulacak.