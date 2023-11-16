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Milli maç ne zaman? Almanya -Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI!

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Giriş Tarihi: 16.11.2023
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Milli maç ne zaman? Almanya -Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI!

"Mili maç ne zaman, hangi tarihte?" sorusu futbolseverler tarafından araştıırlıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının tarihi belirlendi. Maçın saati, yayın bilgileri ve kadrosu merak konusu oluyor. İşte, Almanya -Türkiye hazırlık maçı hakkında detaylı bilgiler...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Milli Takımı, Almanya ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Almanya ve Galler maçlarıyla hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, güçlü rakipleri karşısında performanslarını değerlendirme fırsatı bulacak.

ALMANYA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak.

Almanya-Türkiye hazırlık maçı, saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ TARİHTE?

Cardiff Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 21 Kasım 2023 tarihinde saat 22.45'te başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Daha önce Türkiye Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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