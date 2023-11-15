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Milli Takımlar'a, Beşiktaş damgası! Dikkat çeken istatistik...

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.11.2023
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Milli Takımlar’a, Beşiktaş damgası! Dikkat çeken istatistik...

Milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Bu milli araya ise Beşiktaş damga vurdu. Rıza Çalımbay öncesi ciddi bir buhran geçiren Siyah-Beyazlılar'da işler yoluna girerken söz konusu istatistik dikkat çekti!

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