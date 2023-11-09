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FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI İZLE! 9 Kasım Fenerbahçe - Ludogorets maçı EXXEN canlı, şifresiz izle! FB maçı canlı yayın bilgileri...

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Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI İZLE! 9 Kasım Fenerbahçe - Ludogorets maçı EXXEN canlı, şifresiz izle! FB maçı canlı yayın bilgileri...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ederkeni temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve namağlup serisini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını sorguluyor. İşte, Ludogorets - Fenerbahçe maçı Exxenspor canlı izle!

Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle! Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Ludogorets maçı hangi kanalda? İşte, Ludogorets - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri...

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Bugün Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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