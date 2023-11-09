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BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE! 9 Kasım 2023 Beşiktaş Bodo Glimt maçı Exxen TV canlı izle! Ücretsiz kanal bilgileri...

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Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE! 9 Kasım 2023 Beşiktaş Bodo Glimt maçı Exxen TV canlı izle! Ücretsiz kanal bilgileri...

"Beşiktaş - Bodo Glimt maçı canlı izle" şeklinde araştırmalar hız kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, bu akşam sahasında Norveç ekiplerinden Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Siyah - beyazlı ekip kalan son 3 maçını da kazanarak gruplardan çıkmak istiyor. Peki, Beşiktaş Bodo Glimt maçı şifresiz mi, nereden izlenir? İşte, canlı yayın bilgileri...

"Beşiktaş - Bodo Glimt maçı canlı izle" şeklinde araştırmalar yapılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, bu akşam sahasında Norveç ekiplerinden Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise, "Beşiktaş Bodo Glimt maçı nereden izlenir?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, maç hakkında merak edilen bilgiler...

BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI CANLI İZLE

https://www.exxen.com/tr

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Grubu 4. hafta müsabakasında Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, mutlak galibiyet alarak taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor.

BEŞIKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı bugün saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

Bodo/Glimt: Haikin, Björkan, Björtuft, Moe, Wembangomo, Grönbaek, Berg, Brunstad Fet, Pellegrino, Sörli, Moumbagna

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