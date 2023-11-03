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Fatih Terim o takımın başına geçiyor! Galatasaray'ın efsanesine bomba teklif! Rakam dudak uçuklattı...

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Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Fatih Terim o takımın başına geçiyor! Galatasaray’ın efsanesine bomba teklif! Rakam dudak uçuklattı...

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim sarı kırmızılılar sonrası herhangi bir takım çalıştırmazken bomba bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli, Terim'e teklifte bulunurken yıllık 20 milyon euro önerileceği belirtildi.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Fatih Terim'in uzun süreden bu yana herhangi bir takım çalıştırmadığı biliniyordu. Ancak Terim, bu konudaki orucunu bozuyor. Tecrübeli teknik adam hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

20 MİLYON EURO KAZANACAK

Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli, takımın başına Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim, yıllık 20 milyon euro kazanacak. Kontrat süresi ise 3 yıl...

TAKIMDA RİYAD MAHREZ GİBİ YILDIZLAR VAR

Transfer döneminde kesenin ağzını açan Al-Ahli yönetimi, Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Franck Kessie, Roger Ibanez, Merih Demiral, Gabri Vega için yaklaşık 200 milyon Euro (yaklaşık 6 milyar TL) bonservis bedeli ödemişti.

SON KARARINI AİLESİYLE GÖRÜŞÜP VERECEK

Deneyimli teknik adamın Suudi Arabistan'da takım çalıştırmaya sıcak baktığı ve son kararını ailesiyle görüştükten sonra vereceği belirtildi.

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