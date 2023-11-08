Süper Lig devlerine büyük şok! 3 takımın da başkanı PFDK’ya sevk edildi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hakem ve diğer müsabaka görevlileri için yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Koç, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakareti sebebiyle de disipline gönderildi.