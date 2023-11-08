Süper Lig devlerine büyük şok! 3 takımın da başkanı PFDK'ya sevk edildi...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk edildi. Diğer yandan kurula sevk edilen isimler arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz da yer aldı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hakem ve diğer müsabaka görevlileri için yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Koç, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakareti sebebiyle de disipline gönderildi.
AHMET NUR ÇEBİ DE SEVK EDİLDİ
Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline gönderildi.
BURAK YILMAZ DA ARALARINDA
Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor maçı sonrası hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye gönderilen bir diğer isim oldu.
TRABZONSPOR BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN DA DİSİPLİNDE
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe müsabakası sonrası yaptığı röportajdaki hakareti, sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline sevk edildi.
VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.
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