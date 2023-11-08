MUSLERA SAKATLIK SON DURUM! Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? Sağlık durumu...
"Muslera bugün Bayern Münih maçında oynayacak mı? sorusu mücadeleye saatler kala sorgulanmaya başladı. Kasımpaşa karşılaşmasında dirseğinden sakatlanan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın son sağlık durumu merak ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesi Muslera'nın son durumunu açıkladı. İşte, haberin detayları...
"Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı, durumu nasıl? sorusu sorgulanmaya başladı. Kasımpaşa karşılaşmasında dirseğinden sakatlanan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın son sağlık durumu merak konusu oluyor. Teknik direktör Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesi Muslera'nın son sağlık durumunu açıkladı.
MUSLERA BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Kasımpaşa maçında sol kolundan sakatlanan Fernando Muslera'nın durumu belli oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında aldığı darbe sonucu sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve saha içerisinde çıkığı yerine oturtulduktan sonra 60. dakikada oyunu terk eden Uruguaylı kaleci, dün sponsor hastane Medicana'da detaylı kontrolden geçirildi.
AÇIKLAMA GELDİ!
Kontrollerin ardından yapılan açıklamada, "Muslera'nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir.
Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır" bilgisi verildi.
Fernando Muslera'nın çarşamba günü Bayern Münih ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.
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