MUSLERA SAKATLIK SON DURUM! Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı? Sağlık durumu...

AÇIKLAMA GELDİ!

Kontrollerin ardından yapılan açıklamada, "Muslera'nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir.