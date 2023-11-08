Icardi bugün oynayacak mı? Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı, iyileşti mi?
"Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak konusu oluyor. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın hedefi, Bayern Münih maçını kazanmak. Mauro Icardi'nin ise oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte, Icardi'nin sağlık durumu...
"Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak konusu oluyor. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın hedefi, Bayern Münih maçını kazanmak. Mauro Icardi'nin ise oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte, Icardi'nin sağlık durumu...
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Galatasaray maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.
İCARDİ OYNAYACAK MI?
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Mauro Icardi zorlu mücadele öncesi sosyal medyada paylaşım yaptı.
Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro Icardi, Bayern Münih, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında iğne ile sahaya çıkmıştı.
Arjantinli süper yıldız, Bayern Münih ile oynanacak 2. maçta da iğne ile sahaya çıkması bekleniyor.
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