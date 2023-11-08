Icardi bugün oynayacak mı? Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı, iyileşti mi?

"Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak konusu oluyor. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın hedefi, Bayern Münih maçını kazanmak. Mauro Icardi'nin ise oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İşte, Icardi'nin sağlık durumu...