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GS MAÇI ŞİFRESİZ İZLE! 8 Kasım 2023 Bayern Münih - Galatasaray maçı canlı yayın! Exxenspor, TV8,5 HD maç izle!

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Giriş Tarihi: 08.11.2023
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GS MAÇI ŞİFRESİZ İZLE! 8 Kasım 2023 Bayern Münih - Galatasaray maçı canlı yayın! Exxenspor, TV8,5 HD maç izle!

"Galatasaray Bayren Münih maçı canlı izle" şeklinde araştırmalar hız kazandı. Bayern Münih ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler, "Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunu gündeme getiriyor. İşte, ücretsiz maç izleme linki!

Bayern Münih GS maçı şifresiz canlı yayın izle! Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'e konuk oluyor. Temsilcimiz bu zorlu mücadele için hazırlıklarını tamamladı. İşte GS maçı canlı yayın bilgileri...

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Galatasaray maçı bugün (8 Kasım 2023 Çarşamba) saat 23:00'de oynanacak.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Galatasaray maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

https://www.exxen.com/en/sign-up

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih'in muhtemel 11'i: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Kane.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreia, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Bayern Münih: 9

Galatasaray: 4

Manchester United: 3

Kopenhag: 1

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