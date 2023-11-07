Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler alındı mı?
Fenerbahçe'den rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in başını sakatlıklar bırakmamış ve takımda forma şansı bulamamıştı. Sakatlığını atlatan ve ligdeki Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alan Arda Güler, Braga maçının kadrosuna da dahil edildi.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Braga'yı konuk edecek.
Grupta oynadığı tüm maçları kazanan Real Madrid, topladığı 9 puanla ilk sırada yer alıyor. Real Madrid'i 6 puanla Napoli, 3 puanla Braga takip ediyor. Union Berlin ise puansız son sırada yer alıyor.
KADRO NETLEŞTİ
Real Madrid'in Braga'yı konuk edeceği maç öncesinde İspanyol ekibinin kadrosu da netlik kazandı.
ARDA GÜLER KADRODA
Sakatlığını atlatan ve ligdeki Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alan Arda Güler, Braga maçının kadrosuna da dahil edildi.
Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası, yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, yarın ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarın saat 19.45'te konuk edecek.
Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)
19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)
22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)
22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)
22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)
22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)
25 Ekim Çarşamba:
19.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)
19.45 Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya)
22.00 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere)
22.00 Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz)
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