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Arda Güler bu akşam oynayacak mı? Sosyal medyada paylaşım yaptı! Arda Güler'in 4 aylık değişimi...

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Giriş Tarihi: 05.11.2023
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Arda Güler bu akşam oynayacak mı? Sosyal medyada paylaşım yaptı! Arda Güler’in 4 aylık değişimi...

"Arda Güler bugün kadroda var mı, oynayacak mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Real Madrid'in 12. haftada Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Rayo Vallecano'yu ağırlayacak olması heyecanla beklenirken, Arda Güler'den gelen sevindiren haber taraftarları mutlu etti. İşte, haberin detayları...

Arda Güler'den müjdeli haber son dakika! Yıldız oyuncu, Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı mücadele öncesinde maç günü paylaşımında bulundu. Öte yandan Güler'in 4 aylık değişimi ise gözlerden kaçmadı. İşte, detaylar...

MAÇ ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPTI!

Arda Güler Real Madrid'in maç kadrosuna ilk kez girerken, sosyal medya hesapları üzerinden maç günü paylaşımında bulundu.

ARDA GÜLER'İN 4 AYLIK DEĞİŞİMİ!

6 Temmuz'da Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki futbolcunun, 4 ay gibi kısa bir sürede fiziksel olarak yaşadığı değişim futbolseverleri şaşırttı.

ARDA GÜLER BUGÜN OYNAYACAK MI?

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.

ARDA GÜLER HANGİ POZİSYONDA OYNAYACAK?

İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.

MADRİD-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga 12. hafta mücadelesinde Real Madrid-Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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