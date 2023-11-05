Arda Güler bu akşam oynayacak mı? Sosyal medyada paylaşım yaptı! Arda Güler’in 4 aylık değişimi...

ARDA GÜLER BUGÜN OYNAYACAK MI?

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.