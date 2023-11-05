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ANTALYASPOR BJK MAÇI CANLI İZLE! 5 Kasım 2023 Antalyaspor- Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz canlı yayın!

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Giriş Tarihi: 05.11.2023
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ANTALYASPOR BJK MAÇI CANLI İZLE! 5 Kasım 2023 Antalyaspor- Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz canlı yayın!

Antalyaspor- Beşiktaş maçı canlı izle şeklindeki araştırmalar yoğunluk kazanmış durumda. Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor ve 11. haftada Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçı canlı izleme seçeneklerini araştırıyorlar. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı hakkında detaylı bilgiler...

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle! Beşiktaş, bu zorlu deplasman maçına galibiyet hedefiyle çıkacak. Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmek için her maçı kazanma hedefiyle sahaya çıkıyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk.

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