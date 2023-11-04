İzmirli hakem çetesi: Tosuncuklar! Futbol dünyasına bomba gibi düşen iddia | Savcıları göreve çağırdılar
Aldatıldığını öne süren Leyla Ceylan, hakem dünyasını sarsacak bomba iddialar ortaya attı. Hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ı eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldatma iddiasıyla başlayan boşanma davası bambaşka bir noktaya evrildi. Mağdur eş Ceylan, futbol dünyasıyla ilgili iddiaları ifşa etti.
Eşi VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan İzmirli Leyla Ceylan, Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddialar ortaya attı. Hakem eşine 10 milyonluk maddi ve manevi tazminat davası açan Leyla Ceylan, eşi ve iki hakem arkadaşının FIFA'ya verilen sağlık raporlarının tarihi geciktiği için eski tarihli sahte rapor alındığını öne sürdü.
Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarının da iddia ettiği VAR odasındaki görüntülerde oynama yapılıp keyfe keder yayınlandığı ve yayıncı kuruluşun bir programına sızdırıldığını gibi söylemleri de doğrulayan Leyla Ceylan, o şaibeli maçın hakeminin kocası Hakan Ceylan olduğunu ve görüntüleri haklarında aşk iddiası olan Lale Orta'ya verdiğini, onun da yayıncı kuruluştaki programa sızdırdığını ileri sürdü.
"İDDİALAR ARAŞTIRILSIN"
Ceylan, eşinin kendi gazetecileri olduğunu da belirterek, "VAR sistemi ile bu haberleri istedikleri gibi yayınlatıyorlar" iddiasını ortaya attı. Ali Koç'un iddialarını da doğrulayan bir çocuk annesi Lale Ceylan, "Yayıncı kuruluşun bir programı var. Programı yapanlar Bülent Yıldırım ile Deniz Çoban. Gerçekten telefon kayıtlarında da çıkar ya da çıkmaz bilemiyorum. Whatsapp'tan da konuşmuş olabilirler. Onların bütün pozisyonlarına buradan Hakan müdahale ediyor" iddialarında bulundu.
Leyla Ceylan, hakem eşi Hakan Ceylan'ın telefon görüşmesi ve mesajlaşmaları genellikle kendisinin yanında yapması nedeniyle olaylardan haberdar olduğunu, ayrıca kardeşi Serdar Aka'nın da zaman zaman bu konuşmalara tanıklık ettiğini belirtti. İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan ile 14 yıllık eşi Leyla Ceylan arasındaki boşanma davası ve sonrasındaki şok gelişmeler, yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren İSKİ skandalını hatırlattı.
"LEYLA'YI BEŞ PARASIZ SOKAĞA ATMAK İSTİYOR"
FUTBOL Dünyasını ve hakem camiasını yerinden oynatacak bomba iddialarda bulunan ve konunun derinleştirilerek araştırılması için Yeni Asır'a çarpıcı detayları aktaran VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ın avukatı Didem Özkardeş de konuştu. Özkardeş, "Müvekkilim Leyla Ceylan'ın bu son iddiaları ve boşanma davası dilekçesinde yer alan iddialarının tamamının araştırılmasını istiyor. Hakan Ceylan, Müvekkilim'in beş parasız sokağa evden atmak istiyor. Aynı zamanda yakın arkadaşım olan müvekkilim tüm haklarını korumak için anlaşmalı evlilik teklifini kabul etmemiştir" diye konuştu.
İŞTE O BOMBA İDDİALAR
FIFA'YA VERİLEN RAPOR SAHTE
"FIFA, liste için Türkiye'den 3 hakem ismi istiyor. Sonra FİFA'ya VAR hakemi, video hakemi gönderiyorum sana diye 3 isim veriliyor. Türkiye'nin kontenjanı 3 kişi. Şimdi bu isimler verildikten sonra FIFA'nın verdiği tarihler arasında gönderilen hakem listesindeki isimlerin sağlık kurulu raporu almasını istiyor. Ancak isimleri verilen hakemler bu tarihi kaçırıyor. Bu Hakemler arasında Hakan Ceylan da var. Bütün hakemlerin atamasını yapan, Ali Koç'un 'İzmirli bir grup var, terör estiriyorlar' dediği grupta Tolga Özkalfa var. Ondan sonra Tolga Özkalfa'yla Alper Ulusoy konuşuyor. Ulusoy da VAR hakemlerinin en kıdemlisi. İkinci sırada da eşim Hakan geliyor. Hakan diyor ki; 'Alper bizi FIFA yapacaklar.' O da 'Sağlık raporu şeyimizi kaçırdık' diyor. Hakan da, 'Sen sus' diyor. Bunlar sağlık raporlarının hepsini başvuru tarihi geçtikten sonra eski tarihli alıyor. Ali Koç zaten bu isimleri vermişti. Koray Gençerler'in adını veriyor. Hakan'ın adını veriyor, bir de Alper'in adını veriyor. Hepsi doğru."
VAR'DA HER ŞEYE MÜDAHELE EDİLİYOR
"ALİ Koç, Hakan Ceylan'ın adı ve İzmirli grup var diyor, yayıncı kuruluşa giden gelen görüntülerin içinden seçiyor diyor. Özellikle de Trio programında oradaki pozisyonlara müdahale ediyor diyor. O da doğru. Bülent Yıldırım ile Deniz Çoban vardı geçen sezon programı yapan. Gerçekten telefon kayıtlarında da ya çıkar ya çıkmaz bilmiyorum. Whatsapp'dan da konuşmuş olabilirler, onların bütün pozisyonlarına buradan Hakan müdahale ediyor."
GÖRÜNTÜLERİ LALE ORTA ALIYOR
"LALE Orta, Hakan'ın VAR odasında maçı sırasında içeri giriyor, görüntüleri alıyor, aldığı görüntüleri de direkt olarak yayıncı kuruluşa gönderiyor kendisi. Çünkü bir önceki sezon kendisi Trio programında çalışıyordu. Orada görevliydi. O Trio'yu 3 kişi sunuyor. Onlardan bir tanesi oydu. O yüzden onlarla da ilişkisi iyi olduğu için direkt olarak görüntüyü alıyor ve kendisi gönderiyor."
ŞAİBELİ MAÇLAR VAR
"Fenerbahçe'nin bir maçı. Koray Gençerler var. Lale Orta gitmiş almış, Hakan mı vermiş diyor Ali Koç. Çünkü orada benim bildiğim kadarıyla Hakan VAR hakemi. Öteki de Koray Gençerler. O yüzden zaten Hakan ile Lale Orta'nın arasında dedikodu çıkıyor. Bunlar diyorlar ki Hakan verdi bu görüntüyü. Evet eşim Hakan veriyor."
KENDİ GAZETECİLERİ VAR
"İKİ tane gazeteci arkadaşları var. Sürekli bunlarla beraber, kendi kafalarına göre menfaatlerine gire stedikleri haberleri bunlara yazdırıyor. Bu gazetecileri herkes tanıyor. Bu da biliniyor."
ÖZBEK VE KOÇ'UN İDDİALARINI DOĞRULADI
BOŞANMA davası dosyasındaki belgelere yansıyan olayda, VAR hakemi olan Hakan Ceylan ve iki hakem arkadaşı olmak üzere 3 hakemin FIFA'ya gönderilmesi gereken sağlık raporlarının süresini kaçırdıkları için sahte belge ile geçmiş tarih üzerinden alındığı iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakem camiasında 'İzmir gruplaşması' diye bir şey var. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerler'in dikkatli takip edilmesi gereken isimler olduğu söyleniyor" demişti.
Yayıncı kuruluşu da suçlayan Ali Koç, "İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Her şeyin monitörü bunlarda olduğu için istediği hakemleri ilerletebiliyorlar, geri çekebiliyorlar. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını aklayıcı pozisyonlarla örtebiliyorlar" dedi. Leyla Ceylan, bu iddiaların da doğru olduğunu söyledi.
VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan İzmirli Leyla Ceylan'ın, Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddiaları futbol camiasında büyük etki yarattı.
SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDILAR!
'TARİH VE SAAT İNCELENMELİ'
Birçok ünlü spor yazarı ve eski ünlü hakemler savcıları göreve çağırırken, genç kadının avukatı Didem Özkardeş ise savcıların çağırmaları durumunda ifade vererek bilgi paylaşımında bulunacaklarını belirtti. Didem Özkardeş "FIFA'ya verilen sağlık rap orlarının alındığı tarih ve saatte, bu üç hakemin cep telefonlarının baz istasyonlarından HTS kayıtları incelenmeye alınırsa tüm gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.
'İTİRAZ HALİNDE TESCİL OLMAZ'
Eski Milli Hakem ve Aspor yorumcusu Erman Toroğlu ise, hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ın iddiaları ile ilgili cumhuriyet savcılarının bir saniye bile durmamasının gerektiğini belirtirken, "Çok tehlikeli bir durum. Bir kulüp itiraz ederse, bu adı geçen hakemlerle ilgili şikayette bulunurlarsa lig sonunda tescil bile yapılamaz. Fedarasyon Başkanı ve yönetimi acilen bu konunun üzerine gitmelidir" diye konuştu.
Erman Toroğlu, Leyla Ceylan'ın, eşi ve iki hakem arkadaşının FIFA'ya verilen sağlık raporlarının tarihi geciktiği için, eski tarihli sahte rapor alındığını öne sürmesiyle ilgili iddiasının sonuna kadar gidilmesi gerektiğini belirtti. Toroğlu, "Kadınların intikamı acı olur. Bu iddialar tam bir rezalet. FIFA konusu en tehlikeli boyutu. Sezon sonunda ligden düşen bir takım VAR hakemi olarak maçını yöneten bu hakemlerden birkaçına itiraz etse veya dava açsa, liglerin tescili bile yapılamaz. Tam bir kaos ortamı olur. İddiaların üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Savcılar bu iddialar karşısında göreve gelmeyecek de ne zaman gelecek? Federasyon derhal adı geçen hakemlerle ilgili soruşturma ve inceleme başlatmalı ve bu hakemlere bu süre içinde el çektirilmeli" dedi.
'O HAKEMLERE MAÇ VERİLMEMELİ'
Yine eski Hakem ve Sabah Gazetesi yazarı ve TFF Daimi Genel Kurul üyesi olan Ahmet Çakar ise genç kadının iddialarının çok vahim olduğunu ve adı geçen hakemlerin açığa alınması gerektiğini dile getirdi. Sabah spor yazarı Levent Tüzemen ise, "Kimsenin özel yaşantısı ile ilgili yorum yapmam, ancak TFF ismi geçen hakemlerle bir araya gelip konuyu enine boyuna inceleme yapana kadar hakemlere maç vermemeli. Sahte rapor iddiası başlı başına büyük bir skandaldır. Yenilir yutulur bir iddia değil. Fedarasyon yetkililerinin FIFA'ya kadar uzanan skandalın boyutunu ve tüm gerçekleri gün yüzüne çıkarması gerekmektedir" dedi.
ÇAKAR: HAKEM ÇETESİNİN KOD ADI TOSUNCUKLAR
Eski hakem Ahmet Çakar ise tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Çakar, "İzmir'den eski bir hakem arkadaşım aradı. Gerek Ali Koç gerekse VAR hakemi Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ın bahsettikleri "İZMİR HAKEM ÇETESİNİN", gizli yazışma ve telefon konuşmalarında kod adı "TOSUNCUKLAR" imiş..." diye tweet attı. Çakar "TFF Daimi Genel Kurul üyesi olarak TFF'ye ihtaren bildiriyorum. VAR hakemi Hakan Ceylan'ın eşinin iddiaları vahim olup, başta Hakan Ceylan, Alper Ulusoy ve bazı VAR hakemlerinin sahte sağlık raporu ile maçlara çıktıkları bahisle hepsinin açığa alınmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
SAVCILARA BİLGİ VERMEYE HAZIRIZ
Yeni Asır'ın haberine göre VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan, "FIFA tarafından istenen liste için Türkiye'den 3 hakemin yurt dışına gönderilmesi gereken sağlık raporlarının geçmiş tarihli alınarak FIFA'ya gönderildiğini" öne sürmüştü. Bu ve diğer iddialarla ilgili savcıların müvekkilini çağırması halinde koşa koşa gidip bilgi ve ifade vermeye hazır olduklarını belirten avukat Didem Özkardeş, "Raporların gerçekliği ile ilgili fazla konuşmaya ve yoruma gerek yok. Sayın savcılarımız, raporların hazırlandığı ve alındığı tarih ve saat ile aynı gün için başta Hakan Ceylan olmak üzere adı geçen hakemlerin GSM şirketlerinin baz istasyonlarından HTS kayıtlarının istenerek incelenmeye alınmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır. Bütün bu iddiaları Hakan Ceylan sürekli olarak eşinin yanında konuştuğu için, hanımefendi tüm olaylara ve iddialara tanıklık etmiş durumda. Aynı zamanda müvekkilim Leyla Ceylan'ın kardeşi Serdar Aka da hakem Hakan Ceylan genellikle yanında konuştuğu için bu iddiaların büyük bir bölümüne tanıktır" dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Türkiye'nin gündemine oturan hakem camiasını yakından ilgilendiren bomba iddiaların merkezinde olan hakem Hakan Ceylan ve Lale Orta X'de ilk sıralarda yer alırken, sosyal medyada da haberimiz büyük yankı uyandırdı. Leyla Ceylan'ın bomba iddialarıyla yorumlar sosyal medyada çığ gibi büyürken, tüm spor grupları da savcılar göreve çağırarak, iddia konusu olayların araştırılmasını istedi.
KOÇ: BU PİSLİĞİ TEMİZLEYECEĞİZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iddialarla ilgili, "Bu pisliği temizleyeceğiz. İzmir grubu yarın için hazırlıklı olsunlar" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün A Spor'da canlı yayına bağlanarak Yeni Asır'ın gündeme çıkardığı bomba iddialarla ilgili açıklamalar yaptı. "Bu pisliği temizleyeceğiz" diyen Koç, "İzmir grubu var, dibine kadar gideceğiz. Hani 'İnlerine gireceğiz' derler ya. Benim az sürem kaldı başkanlıkta. İzmir grubu için elimden geleni yapacağım. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler. Hakemler yatarken Fenerbahçe'yi düşünsünler. Trabzonspor'un da sıkıntıları var. Doğru dürüst maç yönetilsin istiyor iki takım. Bu işin kökünü kurutacağız. TFF Başkanı ne istiyorsa yapsın! En son korkacak insanlar biziz." ifadelerini kullandı.
'DÜRÜST HAKEMLER İSTİFA ETSİN'
Dürüst hakemlerin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç: "Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da yarın açıklayacağım. Pazar gününü bekleyin! İzmir grubu hazırlıklı olun, size söylüyorum." diye konuştu. TFF Başkanı'na da seslenen F.Bahçe Başkanı, "Sanırım TFF Başkanı'nın cesareti yok. Benimle ilgili, Lale Orta ile ilgili, başka konularla ilgili birçok iddia oldu. Cesur insan dibine iner! Defalarca başvurduk, çağırın ifadeye dedik ama tık yok. Etik Kurulu çalışacak deniyor ama göstermelik mi olacak bilmiyoruz. TFF, danışmanlarla yönetilemez" dedi.
HAKEM YILMAZ İSYAN ETTİ, BIRAKTI
Süper Lig'de 9. haftadaki Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanan maçta görev yapan hakem Hakan Yılmaz dün yazılı bir açıklama yaparak görevini bıraktığını söyledi. Maçın ilk yarısında Dzeko'nun düşürülmesi sonrasında Fenerbahçe Yılmaz'ın uyarısı sonrası penaltı kazanmış ancak VAR'daki görevli hakem Mustafa İlker Coşkun, hakem Volkan Bayarslan'ı uyararak Dzeko'nun faul öncesi ofsayt pozisyonunda olduğunu bildirmişti.
KAMUOYU KARARIMI DOĞRULADI
Yılmaz istifa açıklamasında "F.Bahçe-Hatay maçında, tarafımıza verilen talimatlar doğrultusunda davranarak, kendisinin göremediği bir pozisyonda orta hakeme bir penaltı yardımında/ uyarısında bulundum ve orta hakem de bunu olumlu şekilde değerlendirerek penaltı kararı verdi. Mutlulukla belirtmeliyim ki, futbol kamuoyu vermiş olduğumuz kararın doğruluğunu destekler niteliktedir. Maç sonrasında, gözlemciler tarafından verilen ve MHK'ye bildirilen "notlar" da pozisyonun sağlıklı olarak değerlendirildiğini ve karara yansıtıldığını gösterir nitelikte ve yüksektir. Bu gelişmeler ışığında ve olağan teamüllere uygun şekilde, bu hafta yapılacak olan maçlarda görev beklentisi içinde olmam son derece doğalken; ne yazık ki bu gerçekleşmemiştir" derken şöyle devam etti:
ENGELLEYİCİ VE ZORLAŞTIRICI
"Bu tasarrufun tartışmalara yola açan ve doğru karar verildiği genel kabul gören bir maçın hemen ertesinde olması; bende, pozisyonun MHK tarafından "yanlış" olarak değerlendirildiği izlenimi doğurmuştur. Bu davranış şekli hakem camiası tarafından bilinen bir gerçektir. Yapılan uygulamayı, sadece tarafıma karşı yapılan bir haksızlık ve hakem atama kriterlerine karşı tutarsızlık ve aykırılık olarak değil; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Belirttiğim gerekçelerle 27 yıllık hakemlik kariyerimi bugün itibariyle sonlandırıyorum" dedi.
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