İzmirli hakem çetesi: Tosuncuklar! Futbol dünyasına bomba gibi düşen iddia | Savcıları göreve çağırdılar

KENDİ GAZETECİLERİ VAR

"İKİ tane gazeteci arkadaşları var. Sürekli bunlarla beraber, kendi kafalarına göre menfaatlerine gire stedikleri haberleri bunlara yazdırıyor. Bu gazetecileri herkes tanıyor. Bu da biliniyor."

ÖZBEK VE KOÇ'UN İDDİALARINI DOĞRULADI

BOŞANMA davası dosyasındaki belgelere yansıyan olayda, VAR hakemi olan Hakan Ceylan ve iki hakem arkadaşı olmak üzere 3 hakemin FIFA'ya gönderilmesi gereken sağlık raporlarının süresini kaçırdıkları için sahte belge ile geçmiş tarih üzerinden alındığı iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakem camiasında 'İzmir gruplaşması' diye bir şey var. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerler'in dikkatli takip edilmesi gereken isimler olduğu söyleniyor" demişti.

Yayıncı kuruluşu da suçlayan Ali Koç, "İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Her şeyin monitörü bunlarda olduğu için istediği hakemleri ilerletebiliyorlar, geri çekebiliyorlar. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını aklayıcı pozisyonlarla örtebiliyorlar" dedi. Leyla Ceylan, bu iddiaların da doğru olduğunu söyledi.

VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan İzmirli Leyla Ceylan'ın, Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddiaları futbol camiasında büyük etki yarattı.