Stefan Kuntz'un Türkiye'ye geri dönüyor! Süper Lig ekibiyle görüşmeler başladı! Sürpriz öneri...
Türkiye Milli Takımı teknik direktörlük görevinden alınan Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz oynattığı futbolla akıllarda büyük soru işareti oluştururke, Kuntz'un Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi. Süper Lig ekibiyle görüşen Kuntz göreve hazır olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...
Eylül 2021 yılında Türkiye Milli Takımı'nın başına gelen fakat oynattığı futbolla kafalarda soru işaretleri bırakan Stefan Kuntz, 2 yıl sonra yine Eylül ayında bu sefer görevinden istifa etmişti.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Büyük umutlarla göreve gelen Alman teknik adam, beklentilerin altında kalmış ve yerine İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirilmişti.
A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 1.95 puan ortalaması elde etmişti. Alman hocanın özellikle de Japonya maçından sonra basın toplantısında sarf ettiği cümleler büyük tepki toplamıştı.
61 yaşındaki deneyimli teknik adam Stefan Kuntz'un adı bu sefer Süper Lig ekibiyle yan yana geldi.
STEFAN KUNTZ TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Fotomaç'ın iddiasına göre, Stefan Kuntz, menajeri aracılığıyla Süper Lig ekibi Alanyaspor'a göreve hazır olduğu mesajını gönderdi. Bilindiği üzere Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan kötü gidişat sonrası görevinden istifa etmiş ve koltuk boş kalmıştı.
YÖNETİM DEĞERLENDİRECEK
Bu sürpriz öneri karşısında Alanyaspor yönetimi henüz net bir karar vermedi. Teknik direktör arayışları doğrultusunda bu teklifi değerlendirmeye alan yönetim, kararını başka adaylara göre verecek.
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