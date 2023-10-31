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2034 Dünya Kupası'nın yapılacağı ülke belli oldu! FİFA Başkanı Infantino'dan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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2034 Dünya Kupası’nın yapılacağı ülke belli oldu! FİFA Başkanı Infantino’dan flaş açıklama

Son dakika haberine göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeyi açıkladı. Infantino, "Dünya Kupası şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenlenecek." dedi.

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