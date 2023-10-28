Eski TFF Yöneticisi Selim Soydan konuştu: Erden Timur Lale Orta konusunda doğruları söylemiş ve elinde başka belgeler de var
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur yaptığı açıklamada Eski MHK Başkanı Lale Orta'nın görev aldığı süreçte VAR görüntüsünü Ali Koç'a gönderdiğini iddia ederken bu görüntünün 3 Şubat 2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında paylaşıldığını da belirtti. Ali Koç ve Lale Orta bu sözleri yalanlarken TFF eski yöneticisi olan Selim Soydan konuya ilişkin konuştu. Soydan, Erden Timur'un doğruları söylediğini ifade ederken "Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, "Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim" demiş." dedi. Soydan ayrıca Erden Timur'un elinde başka bilgilerin de olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan zirve mücadelesi devam ediyor. Bu sezonda da saha dışında yaşanan tartışmalar gündemde yer buluyor.
SELİM SOYDAN TİMUR'UN İDDİALARINA İLİŞKİN KONUŞTU
Hakem tartışmaları, Erden Timur ve Selahattin Baki'nin birbirlerine söyledikleri sözler, ve Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntılar gündemde. TFF eski yöneticisi olan Selim Soydan, SABAH'a açıklamalarda bulunurken Erden Timur ve Kuntz hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"ERDEN TİMUR DOĞRULARI SÖYLEMİŞ"
Öncelikle Erden Timur'un iddialarını soruşturdum. Doğruları söylemiş. MHK eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, "Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim" demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş.
"BUNU YAPAN MHK BAŞKANI HER ŞEYİ YAPAR"
Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. Yazıklar olsun...
"TİMUR'UN ELİNDE BAŞKA BİLGİLER DE VAR"
TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı. Bakın Orta 10 gündür sesini çıkaramadı. TFF uyanıklık edip işi tuza batırdı, başka ne yapabilir ki zaten… Orta'yı da göndermiş. Anafikir şu: Timur boşuna "Elimde bilgiler var" demiyormuş.
Bir konuştu, 15 gündür kimse işin içinden çıkamadı. Yalnız Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onları da açıklamasını bekliyorum. Futbolda temizlik için her şeyin ortaya çıkması şart..
NE OLMUŞTU?
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi kaydı var. Bunlar sokak dedikodusu değil. Doğruluğu teyit edilmiş. 3 Şubat 2023'te yapılmış. Riva'daki kayıt odasına giriş çıkış kaydediliyormuş. Teknolojik partner Hawk Eye'a bildirmek zorundasınız" açıklamasını yapmıştı.
"ORTA, GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNA KAYDEDİYOR"
Timur, "3 Şubat 2023'te Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını alıyor. Cep telefonuna kaydediyor. VAR kayıtları 1 sene silinemiyor. Bunun görüntüleri TFF'de ve Eye Hawk'da var. Lale Orta'nın girdiği kesin. Bundan sonra daha da tuhaflaşıyor. Lale Orta bazı hakem arkadaşlarına gönderiyor. 'Bu görüntüleri Ali Koç'a da gönderdim' diyor" demişti.
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