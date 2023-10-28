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El Classico Real Madrid'in! Geri düştüğü maçta kazanmayı bildi

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Giriş Tarihi: 28.10.2023
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El Classico Real Madrid’in! Geri düştüğü maçta kazanmayı bildi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

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