FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam kendi sahasında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanarak büyük bir çıkış yakaladı. Şimdi, Avrupa'da da başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor ve Ludogorets'i mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte, maç hakkında detaylar...