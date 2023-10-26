FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
"Fenerbahçe - Ludogorets maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?" gibi soruların cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında kendi sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i ağırlayacak. H Grubu'nda lider durumda olan Fenerbahçe, oynadığı 2 maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmişti. Bu akşamki mücadele, takımın grupta daha da üst sıralara tırmanması ve Avrupa'da başarı yakalaması adına büyük öneme sahip. Peki, Fenerbahçe Ludogorets maçı saat kaçta? İşte, cevabı...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam kendi sahasında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanarak büyük bir çıkış yakaladı. Şimdi, Avrupa'da da başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor ve Ludogorets'i mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte, maç hakkında detaylar...
FENERBAHÇE-LUDOGORETS MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Ludogorets müsabakasında sahaya çıkması muhtemel ilk 11 ise şöyle:
İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Cengiz Ünder, Kent, Batshuayi.
MÜCADELEYİ İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek. Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemeyecek.
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