2030-2034 Dünya Kupası nerede düzenlenecek? FIFA ev sahipliği son dakika! 2034 Dünya Kupası hangi ülkede gerçekeleşecek?

FIFA, gelecekteki Dünya Kupaları için aday ülkeleri belirlemeye yönelik önemli bir adım attı. 2030 ve 2034 Dünya Kupaları'nın ev sahiplerini belirlemek için açıklanan adaylar, dikkatleri üzerine çekti. Her iki organizasyon için de tek bir adayın başvuruda bulunmuş olması, özellikle 2030 için oluşturulan çok ülkeli bir ortak format adaylığını ön plana çıkardı. Peki 2034 Dünya Kupası hangi ülkede gerçekeleşecek? İşte detayları...

2030'DA ORTAK ADAYLIK