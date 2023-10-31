2030-2034 Dünya Kupası nerede düzenlenecek? FIFA ev sahipliği son dakika! 2034 Dünya Kupası hangi ülkede gerçekeleşecek?
FIFA, gelecekteki Dünya Kupalarını düzenlemek isteyen ülkelerin başvurularını açıkladı. 2030 ve 2034 Dünya Kupaları için ev sahibi olma isteğini dile getiren ülkeler belirlendi. FIFA Başkanı Gianni Infantino 2034 Dünya Kupası'nı düzenleyecek ülkeyi açıkladı. Peki 2030-2034 Dünya Kupası nerede düzenlenecek? 2034 Dünya Kupası hangi ülkede gerçekeleşecek?
FIFA, gelecekteki Dünya Kupaları için aday ülkeleri belirlemeye yönelik önemli bir adım attı. 2030 ve 2034 Dünya Kupaları'nın ev sahiplerini belirlemek için açıklanan adaylar, dikkatleri üzerine çekti. Her iki organizasyon için de tek bir adayın başvuruda bulunmuş olması, özellikle 2030 için oluşturulan çok ülkeli bir ortak format adaylığını ön plana çıkardı. Peki 2034 Dünya Kupası hangi ülkede gerçekeleşecek? İşte detayları...
2030'DA ORTAK ADAYLIK
FIFA'dan yapılan açıklamada 2030 için tek adayın Fas - Portekiz - İspanya ortaklığı olduğu belirtildi. Tek aday olarak bu üç ülkenin iki farklı kıtadaki ortaklıkları gösterildi.
2034'TE ADAY BELLİ OLDU!
FIFA, 2034 Dünya Kupası için de tek adayın olduğunu açıkladı. Avustralya'nın yarıştan çekilmesi sonucunda Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası'na tek aday olarak girecek. Bu sezon kulüp takımlarının futbola yaptığı büyük yatırımın Dünya Kupası ile ilgiyi daha da artırması bekleniyor.
100. YIL İÇİN ÖZEL PROGRAM
Bunun yanı sıra 2030, Dünya Kupası tarihinde 100. yıl anlamına geliyor. Bu doğrultuda üç ülke Dünya Kupası'nda birer kutlama maçına ev sahipliği yapmak adına aday oldu. 1930 Dünya Kupası'nın düzenlendiği Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılacak 100. yıl kutlama töreninin yanı sıra Uruguay, Arjantin ve Paraguay'ın toplam üç Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapmaları bekleniyor.
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