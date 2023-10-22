22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Manchester United'ı yıkan ölüm! Efsane futbolcu Bobby Charlton hayatını kaybetti

Manchester United'ı yıkan ölüm! Efsane futbolcu Bobby Charlton hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 22.10.2023
ABONE OL
Manchester United’ı yıkan ölüm! Efsane futbolcu Bobby Charlton hayatını kaybetti

Manchester United'ı yıkan ölüm! İngiltere Milli Futbol Takımı formasıyla 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Manchester United'ın efsane futbolcusu Bobby Charlton hayatını kaybetti.

İngiltere Milli Futbol Takımı formasıyla 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Manchester United'ın efsane futbolcularından Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti.

UNITED YASTA!

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tarihinin en büyük ve en sevilen oyuncularından biri olan Sir Bobby Charlton'un vefatının ardından yas tutuyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sir Bobby, sadece Manchester'da ya da Birleşik Krallık'ta değil, dünyanın her yerinde futbolun oynandığı her yerde milyonlar için bir kahramandı." ifadesi kullanıldı.

Charlton 17 yıl boyunca United forması giymişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA