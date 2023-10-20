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Derbi ateşi yandı! Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak! Muhtemel 11'lerde sürpriz var...

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Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Derbi ateşi yandı! Galatasaray evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak! Muhtemel 11’lerde sürpriz var...

Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda derbi öncesi eksik bulunmazken, Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan çok sayıda isim maçta forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş cumartesi günü Aslantepe'de karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK SAYIDA EKSİK VAR

Derbi öncesi Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise uzun süreli sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Arthur Masuaku, Eric Bailly ve Salih Uçan derbide Siyah-Beyazlı formayı giyemeyecek.

RAMS PARK'TA 2 BİN 400 BEŞİKTAŞLI OLACAK

İstanbul Valiliği, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 Siyah-Beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.

ICARDI DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 derbide rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü RAMS Park'ta Beşiktaş ile oynayacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a karşı da 2 olmak üzere toplam 4 derbi oynayan Icardi, bu müsabakaların hepsinde gol atma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ağları 3, sarı-lacivertli fileleri de 2 kez sarstı.

Arjantinli futbolcu, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor. Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı. Icardi bu performansıyla ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

SON 10 MAÇTA 1 BERABERLİK

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1'i beraberlikle sona erdi. Geride kalan 9 karşılaşmada siyah-beyazlılar 5, sarı-kırmızılılar ise 4 galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde iki takımın oynadığı son 10 derbide tek beraberlik çıktı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlıların galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. İki takım da galibiyetleri evindeki maçlarda aldı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

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