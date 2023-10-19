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Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi kötü haber!

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Giriş Tarihi: 19.10.2023
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Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi kötü haber!

Son dakika haberi...Beşiktaş Kulübü, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

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