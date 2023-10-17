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Şahika Ercümen'den ‘100. Yıl Cumhuriyet Dalışı’nda yeni dünya rekoru

SPOR
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Şahika Ercümen’den ‘100. Yıl Cumhuriyet Dalışı’nda yeni dünya rekoru

Milli sporcu Şahika Ercümen Hatay Yayladağı'nda düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Dalışı'nda yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. ‘Paletsiz Değişken Ağırlık Kategorisi’nde 106 metre ile yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Başarısı Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan edilirken dalış sonrası duygularını dile getiren Ercümen, "Spora ve sporcuya desteğin çok büyük önem taşıdığı ve beraberinde yeni başarıları getirdiği gerçeğinden hareketle bu önemli rekor denememde sponsor olarak desteklerini esirgemeyen Kalyon Enerji'ye çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, yeni bir başarıya daha imza attı.

REKORU CUMHURİYETİMİZİN 100. YAŞINA ARMAĞAN EDİLDİ

Kalyon Enerji'nin kurumsal desteğiyle; Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen denemede 106 metre ile rekoru kıran Şahika, gazetecilere açıklamada bulundu.

"100 KIZ ÇOCUĞUMUZA DA EĞİTİM DESTEĞİ OLUŞTURMA PROJESİ BAŞLATTIK"

Çok mutlu olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını belirten Şahika, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölge bizim için çok çok anlamlı. Deprem öncesinde de bu bölgedeydik, farkındalığında ve tanıtım projelerinde yer almak istiyorduk ama deprem sonrası devletimiz, kurumlarımız ve tüm halkımız insanüstü çaba göstererek yaralar sarılmaya çabalandı ve çalışmalar hala devam ediyor. Çok şükür ben de spor aracılığıyla katkıda bulundum. Dünya rekorunu başka yerlerde kırmak yerine Hatay'da, Yayladağı'nda kırmayı istedim. Bununla birlikte 100 kız çocuğumuza da eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum."

"KALYON ENERJİ'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Spora ve sporcuya desteğin önemine vurgu yapan Ercümen, "Bu önemli rekor denememde sponsor olarak desteklerini esirgemeyen Kalyon Enerji'ye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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