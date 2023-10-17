Şahika Ercümen'den ‘100. Yıl Cumhuriyet Dalışı’nda yeni dünya rekoru
Milli sporcu Şahika Ercümen Hatay Yayladağı'nda düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Dalışı'nda yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. ‘Paletsiz Değişken Ağırlık Kategorisi’nde 106 metre ile yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Başarısı Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan edilirken dalış sonrası duygularını dile getiren Ercümen, "Spora ve sporcuya desteğin çok büyük önem taşıdığı ve beraberinde yeni başarıları getirdiği gerçeğinden hareketle bu önemli rekor denememde sponsor olarak desteklerini esirgemeyen Kalyon Enerji'ye çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, yeni bir başarıya daha imza attı.
REKORU CUMHURİYETİMİZİN 100. YAŞINA ARMAĞAN EDİLDİ
Kalyon Enerji'nin kurumsal desteğiyle; Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen denemede 106 metre ile rekoru kıran Şahika, gazetecilere açıklamada bulundu.
"100 KIZ ÇOCUĞUMUZA DA EĞİTİM DESTEĞİ OLUŞTURMA PROJESİ BAŞLATTIK"
Çok mutlu olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını belirten Şahika, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu bölge bizim için çok çok anlamlı. Deprem öncesinde de bu bölgedeydik, farkındalığında ve tanıtım projelerinde yer almak istiyorduk ama deprem sonrası devletimiz, kurumlarımız ve tüm halkımız insanüstü çaba göstererek yaralar sarılmaya çabalandı ve çalışmalar hala devam ediyor. Çok şükür ben de spor aracılığıyla katkıda bulundum. Dünya rekorunu başka yerlerde kırmak yerine Hatay'da, Yayladağı'nda kırmayı istedim. Bununla birlikte 100 kız çocuğumuza da eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç'un kapısına dayandı! Fenerbahçe'nin yıldızını istiyorlar
- Süper Lig devi Sergen Yalçın'a kancayı taktı; Efsane kaldığı yerden devam edecek
- Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman 2023? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- KPSS şartlı 1500 denetmen alınacak! Ticaret Bakanlığı memur alımı iş başvuru tarihi ve şartları neler?
- IQ'nuzu Test Etmek için Optik İllüzyon: Kakadular arasındaki 4 güvercini yalnızca dahi olanlar 15 saniyede fark edebilir!
- Bekçi sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023/1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? 2023-2024 GSB KYK burs/kredi ilk kez alacaklara para hangi tarihte yatacak?
- AÖL kayıt ve kayıt yenileme son ne zaman? AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne kadar sürecek?
- Benekli Ayhan dayak olayı son durum ne? Fenomen Ayhan Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden saldırıya uğradı? Dayak görüntüleri...
- Memura %62 zam+600 puanlık ek ilave! 12.000 TL alan emekliye (4C) 16.560 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, hizmetli…
- Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz!