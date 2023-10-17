Şahika Ercümen’den ‘100. Yıl Cumhuriyet Dalışı’nda yeni dünya rekoru

"100 KIZ ÇOCUĞUMUZA DA EĞİTİM DESTEĞİ OLUŞTURMA PROJESİ BAŞLATTIK"

Çok mutlu olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını belirten Şahika, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölge bizim için çok çok anlamlı. Deprem öncesinde de bu bölgedeydik, farkındalığında ve tanıtım projelerinde yer almak istiyorduk ama deprem sonrası devletimiz, kurumlarımız ve tüm halkımız insanüstü çaba göstererek yaralar sarılmaya çabalandı ve çalışmalar hala devam ediyor. Çok şükür ben de spor aracılığıyla katkıda bulundum. Dünya rekorunu başka yerlerde kırmak yerine Hatay'da, Yayladağı'nda kırmayı istedim. Bununla birlikte 100 kız çocuğumuza da eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum."