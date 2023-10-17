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Medeniyetiniz batsın! Filistin paylaşımı yapan futbolcu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesi feshedildi

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Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Medeniyetiniz batsın! Filistin paylaşımı yapan futbolcu Anwar El Ghazi’nin sözleşmesi feshedildi

Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05, futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti. Gerekçe olarak oyuncunun Filistin hakkındaki paylaşımının anti-Semitik olduğu açıklandı.

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların spor dünyasına etkisi sürüyor.

Almanya Bundesliga ekibi Mainz, oyuncusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Filistin'e destek açıklaması yapan oyuncunun anti-Semitik ifadeleri nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

ANWAR EL GHAZİ'NİN FİLİSTİN PAYLAŞIMI

Mainz'ın sezon başında transfer ettiği Fas asıllı Hollandalı futbolcusu El Ghazi, bir başka kullanıcının Instagram'da Filistin'e destek olmak amacıyla yazdığı yazıyı kendi hesabında paylaşmıştı:

"Bu savaş değil.

Bir taraf diğerinin suyunu, yiyeceğini ve elektriğini kestiğinde bu savaş değildir.

Bir taraf nükleer silahlara sahipse bu savaş değildir.

Bir taraf milyarlarca dolarla finanse ediliyorsa bu savaş değildir.

Bir taraf diğer taraf hakkında yanlış bilgi yaymak için yapay zeka resimleri kullanıyorsa bu savaş değildir.

Sosyal medya bir tarafın içeriğini sansürlerken diğerini sansürlemiyorsa bu savaş değildir.

Bu bir çatışma değil ve savaş da değil.

Bu bir soykırım ve kitlesel yıkımdır ve biz buna canlı olarak tanık oluyoruz.

Nehirden denize, Filistin özgür olacak"

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